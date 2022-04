Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista ao RT, a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, apresentou evidências sobre o envolvimento da Alemanha em atividade biológicas com fins militares na Ucrânia.

Disse Zakharova:

"Desde 2013, sob os auspícios do Ministério Federal das Relações Exteriores da Alemanha, o governo alemão vem implementando o Programa Alemão de Biossegurança (GBP), que inclui projetos de parceria com agências governamentais e organizações de pesquisa em países-foco, do qual a Ucrânia passou a fazer parte em 2014, ano de Maidan. Especialistas alemães do Instituto de Microbiologia das Forças Armadas Alemãs (Munique), Instituto Friedrich Loeffler (Ilha Greifswald-Riems), Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical (Hamburgo) e Instituto Robert Koch (Berlim), especialistas em biológicos, estão engajados em atividades práticas.



De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, a terceira fase da GBP será em 2020-2022. De acordo com a terceira fase da GBP. Podemos inferir dos materiais disponíveis publicamente que os objetivos técnicos declarados do GBP incluem, entre outros, a coleta de inteligência epidêmica em países terceiros, inclusive com o uso de tecnologia de big data, e o desenvolvimento da infraestrutura dos países parceiros para o manuseio de agentes biológicos perigosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Instituto de Medicina Veterinária Experimental e Clínica de Kharkov é a principal contraparte ucraniana das Forças Armadas Alemãs desde 2016, o que sabemos por seus próprios dados. Os dois institutos cooperam no âmbito do projeto ucraniano-alemão intitulado “Iniciativa sobre Segurança Biológica e Defesa Biológica na Gestão dos Riscos Zoonóticos nas Fronteiras Exteriores da União Europeia”. O fato de seu objetivo oficial ser “melhorar a situação de defesa e segurança biológica” na Ucrânia, “particularmente no leste do país” dá origem à pergunta retórica de qual fronteira os biólogos militares alemães consideram uma fronteira externa para fins de seus interesses profissionais. É a fronteira russo-ucraniana?



O Instituto de Microbiologia afirma em seus materiais que o projeto está relacionado à “ameaça potencial de terrorismo biológico” na Ucrânia em meio às intermináveis ​​hostilidades nas regiões orientais daquele país. É claro que esta é uma maneira de enviar uma mensagem sutil sobre o possível “envolvimento” da DPR e da LPR nos planos de incubação para o uso de armas biológicas proibidas internacionalmente. Ao fazê-lo, os militares alemães vêm intimidando deliberadamente seus colegas ucranianos há muito tempo e, de fato, os colocam psicologicamente contra as repúblicas do Donbass. Especialistas ucranianos em segurança biológica invariavelmente participam das conferências de biodefesa médica que são regularmente realizadas pelo Instituto de Microbiologia das Forças Armadas Alemãs.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Obviamente, para garantir a proteção contra um possível ataque biológico, primeiro é necessário estudar os potenciais agentes biológicos com os quais ele pode ser feito. Em outras palavras, é necessário realizar pesquisas na área de armas biológicas ou químicas. As Forças Armadas da Alemanha (AFG) têm bastante conhecimento e habilidades práticas nesta área, como ficou demonstrado pelo escandaloso incidente com o misterioso envenenamento do blogueiro Alexey Navalny. Especialistas do Instituto AFG de Farmacologia e Toxicologia – instituição militar aliada ao Instituto AFG de Microbiologia – supostamente detectaram muito rapidamente no corpo do cidadão russo vestígios de alguma toxina militar que a OTAN lista na família Novichok. Um nível tão alto de especialização – se, é claro, todas as declarações forem realmente precisas – sugere que o AFG é capaz de sintetizar substâncias tóxicas de forma independente, incluindo o notório Novichok e seus marcadores.



O Instituto Friedrich Loeffler da Alemanha, responsável pelo centro para o estudo dos vírus e infecções zoonóticas mais perigosos na ilha báltica de Riems, mantém uma cooperação ativa com o Instituto Estatal Ucraniano de Pesquisa de Diagnóstico Laboratorial e Especialização Veterinária-Sanitária (Kiev), o Instituto Estadual de Controle Científico de Biotecnologia e Cepas de Microrganismos (Kiev) e também com o Instituto de Medicina Veterinária Experimental e Clínica (Kharkov) que coopera em paralelo com o Instituto de Microbiologia AFG. Na Ucrânia, o Instituto Friedrich Loeffler concentrou-se na febre hemorrágica da Crimeia-Congo. Cientistas soviéticos o descobriram pela primeira vez no território da Crimeia russa em 1944. Há evidências documentadas de que o instituto encomendou a seus parceiros ucranianos a coleta de amostras de receptores de ectoparasitas de morcegos que foram transferidos para a já mencionada Ilha de Reims sob os acordos existentes.



O Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical concentrou suas atividades na Ucrânia em febres extremamente perigosas – Dengue, Chikungunya, West Nile e Usutu, para citar algumas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta informação sobre as atividades biomilitares da Alemanha na Ucrânia está longe de ser exaustiva. Não se pode descartar que, à medida que a operação militar especial progride, documentos adicionais sejam descobertos pelas Forças Armadas russas. De acordo com relatos confirmados, a Alemanha coordenou de perto seu trabalho em segurança biológica com seus aliados americanos que estabeleceram uma rede de pelo menos 30 laboratórios biológicos na Ucrânia. Além de suas outras atividades, eles estavam envolvidos em pesquisas perigosas.



Pedimos às autoridades alemãs que parem imediatamente de espalhar falsas alegações sobre as intenções de nosso país de usar armas proibidas pelo direito internacional. Acreditamos que tais declarações só podem servir para pressionar os batalhões neonazistas a cometerem provocações horríveis, e a responsabilidade moral por suas trágicas consequências será compartilhada por Berlim".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE