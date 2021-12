Alemanha: mulheres comandarão metade dos ministérios no governo Scholz

Apoie o 247

247 - O futuro chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, confirmou nesta segunda-feira (6) os nomes que comporão seu governo, o primeiro distribuído igualmente entre mulheres e homens no país.

Pastas importantes, como Exterior, Interior e Defesa, serão comandadas por mulheres. O ministro do Trabalho e do Social, Hubertus Neil, é o único que permanece no cargo

A idade média do novo chanceler federal e de seus 16 ministros e ministras é de 50,4 anos -- menos do que as médias iniciais dos quatro governos anteriores. (Com informações do DW).

