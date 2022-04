'Alemanha não pode isolar a Rússia', diz ex-chanceler alemão

Apoie o 247

ICL

RT - Perseguido pela mídia internacional e odiado em sua cidade natal por seus laços estreitos com a Rússia, o ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder insiste que a Alemanha precisa do vasto suprimento de energia da Rússia para manter seu poder industrial.

Enquanto os líderes da Alemanha se distanciam dos pedidos para embargar as importações russas de petróleo e gás, o New York Times publicou uma entrevista no sábado com Gerhard Schroeder, o ex-chanceler do país que supervisionou a construção do primeiro oleoduto Nord Stream Rússia-Alemanha e passou a aconselhar várias empresas de energia russas.

Schroeder, que permanece pessoalmente próximo do presidente russo Vladimir Putin, enfrentou críticas mordazes em casa por seu papel em promover a dependência da Alemanha do gás russo (embora sua sucessora, Angela Merkel, tenha se recusado a diminuir essa dependência). Seu time de futebol favorito, o Borussia Dortmund, exigiu que ele condenasse Putin, seus ex-colegas do Partido Social Democrata pediram sua expulsão e ele renunciou à cidadania honorária de sua cidade natal, Hannover, antes que a cidade pudesse tirá-lo dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O último ex-líder alemão a ter sua cidadania honorária de Hannover retirada foi Adolf Hitler, informou o Times.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, Schroeder insiste que a Rússia e a Alemanha precisam uma da outra. “Eles precisam de petróleo e gás para pagar seu orçamento. E precisamos de petróleo e gás para aquecer e manter a economia funcionando” , afirmou.

"Você não pode isolar um país como a Rússia a longo prazo, nem politicamente nem economicamente", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A indústria alemã precisa das matérias-primas que a Rússia tem. Não é apenas petróleo e gás, também são terras raras. E essas são matérias-primas que não podem ser simplesmente substituídas”, acrescentou Schroeder.

Ele não está sozinho nessa visão. Enquanto Merkel desafiava as ameaças de sanção dos EUA e avançava com o oleoduto Nord Stream 2, o atual governo liderado pelo SPD cancelou o projeto quase concluído poucos dias após a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia. Com esse mesmo governo avançando com o fechamento das três usinas nucleares restantes da Alemanha, os líderes em Berlim estão percebendo que sem a energia russa, a economia da Alemanha pode entrar em colapso.

"Não vejo de forma alguma que um embargo de gás acabaria com a guerra", disse o chanceler Olaf Scholz ao semanário alemão Der Spiegel na sexta-feira. “Queremos evitar uma crise econômica dramática, a perda de milhões de empregos e fábricas que nunca mais abririam. Isso teria sérias consequências para nosso país, para toda a Europa, e também afetaria severamente o financiamento da reconstrução da Ucrânia”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os industriais alemães adotaram uma posição semelhante. A BASF, a maior empresa química do mundo, alertou há várias semanas que interromperia a produção se as importações de gás da Rússia fossem interrompidas. O chefe da Federação das Indústrias Alemãs também afirmou que um embargo de gás levaria ao “colapso virtual de nossas redes industriais”.

O gás é frequentemente a mercadoria mais comentada quando se trata da relação energética de Berlim com Moscou, dado o fato de que a Alemanha importa mais da metade de seu gás natural da Rússia. No entanto, a Alemanha também conta com a Rússia para entregar mais de um terço de seu petróleo importado, e a UE está se aproximando da proibição dessa importação vital, embora em meio a protestos da Alemanha.

"Um terço de nossas importações de petróleo vem da Rússia", disse a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock ao canal de vídeo do jornal Bild no mês passado. “Se pararmos com isso imediatamente, amanhã não poderemos mais nos mudar na Alemanha.” No entanto, desde então, ela modificou sua posição para apoiar uma proibição faseada de petróleo e gás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o governo alemão dizendo aos cidadãos para baixarem seus termostatos e tomarem banhos mais curtos para punir Putin de alguma forma , Schroeder insistiu ao Times que um embargo de energia total “não acontecerá”.

“Quando esta guerra acabar” , concluiu, “teremos de voltar a lidar com a Rússia. Sempre fazemos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE