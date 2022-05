Alemanha recua e pode apoiar a União Europeia pela proibição imediata ao petróleo russo

Mudança no posicionamento da Alemanha poderá permitir que a Europa imponha a proibição em poucos dias edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - A Alemanha disse nesta segunda-feira que está preparada para apoiar um embargo imediato da União Europeia ao petróleo russo, uma grande mudança do maior cliente de energia de Moscou que pode permitir que a Europa imponha tal proibição em poucos dias.

As exportações de energia da Rússia - de longe sua maior fonte de renda - até agora foram amplamente isentas de sanções internacionais devido à guerra na Ucrânia. Kiev diz que essa brecha significa que os países europeus estão financiando o esforço de guerra do Kremlin, enviando a Moscou centenas de milhões de euros todos os dias.

O chanceler Olaf Scholz, que tem sido mais cauteloso do que outros líderes ocidentais no apoio à Ucrânia, está sob crescente pressão para adotar uma linha mais firme, inclusive dentro da própria coalizão de governo do social-democrata.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A Alemanha não é contra a proibição do petróleo na Rússia. É claro que é um fardo pesado para suportar, mas estaríamos prontos para fazer isso", disse o ministro da Economia, Robert Habeck, dos Verdes, a repórteres antes de conversas com seus colegas da UE em Bruxelas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Com carvão e petróleo, é possível renunciar às importações russas agora", disse o ministro das Finanças, Christian Lindner, do FDP pró-negócios, ao jornal Die Welt. "Não se pode descartar que os preços dos combustíveis possam subir."

A Alemanha já havia reduzido a participação do petróleo russo em suas importações para 12% para 35% antes de a Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro, mas havia dito anteriormente que precisava de meses para eliminar gradualmente o petróleo russo para diminuir o impacto econômico em casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Partes do leste da Alemanha, em particular, dependem do combustível de uma refinaria de propriedade da estatal russa Rosneft, servida pelo oleoduto "Amizade" da era soviética que percorre milhares de quilômetros até campos de petróleo na Sibéria.

Afastar a Europa do gás natural da Rússia provavelmente será mais difícil do que encontrar outras fontes de petróleo. A Rússia exigiu que os clientes europeus paguem pelo gás em rublos, o que a UE rejeita. Na semana passada, Moscou cortou o fornecimento para a Polônia e a Bulgária. Os ministros da UE se reuniram na segunda-feira para discutir uma resposta conjunta.

Espera-se que os primeiros civis a serem evacuados de uma gigante siderúrgica em Mariupol cheguem na segunda-feira à cidade de Zaporizhzhia, controlada pela Ucrânia, após uma viagem noturna de ônibus pela linha de frente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Ucrânia diz que centenas de civis ficaram presos dentro da fábrica de Azovstal junto com os últimos defensores ucranianos da cidade. Dezenas conseguiram sair no domingo em uma evacuação organizada pelas Nações Unidas, a primeira a sair desde que o presidente Vladimir Putin ordenou que a fábrica fosse barricada na semana passada.

Os esforços para organizar a evacuação de civis de outras partes da cidade, agora controladas pelos russos, sofreram atrasos. A Ucrânia diz que 100.000 pessoas ainda vivem entre as ruínas em condições desesperadoras após meses de cerco russo.

"Nossa casa está completamente destruída. Tínhamos um prédio de dois andares, não está mais lá. Queimou até o chão", disse Natalya Tsyntomirska, natural de Mariupol, que chegou a Zaporizhzhia na segunda-feira em uma van de serviço funerário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de ser forçada a abandonar um ataque a Kiev no final de março, a Rússia lançou uma nova grande ofensiva no leste da Ucrânia. De sua parte, Kiev espera que um influxo maciço de ajuda militar ocidental permita repelir esse ataque e depois virar a maré com um contra-ataque.

A ofensiva russa está focada nas províncias orientais de Donetsk e Luhansk, partes das quais já eram detidas por separatistas apoiados pela Rússia antes da invasão. As tropas russas estão agora tentando cercar uma grande força ucraniana lá, atacando de três direções com bombardeio maciço ao longo da frente.

Os militares da Ucrânia disseram na segunda-feira que as forças russas estavam tentando tomar a cidade de Rubizhne, província de Luhansk, na linha de frente, e preparar um ataque à vizinha Sievierodonetsk.

Os confrontos mais pesados ​​estavam ocorrendo ao redor de Popasna, mais ao sul. O bombardeio foi tão intenso que não foi possível recolher os corpos, disse o governador regional Serhiy Gaidai.

"Eu nem quero falar sobre o que está acontecendo com as pessoas que vivem em Popasna, Rubizhne e Novotoshkivske agora. Essas cidades simplesmente não existem mais. Elas as destruíram completamente."

Na Rússia, duas explosões ocorreram na segunda-feira em Belgorod, região sul da fronteira com a Ucrânia, disse o governador Vyacheslav Gladkov. A causa das explosões não foi esclarecida, mas o Kremlin acusou a Ucrânia de realizar ataques transfronteiriços. Gladkov disse que não houve vítimas.

A Ucrânia geralmente não responde às acusações de que está por trás dos ataques na Rússia, mas descreveu os incidentes como "carma".





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE