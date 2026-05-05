Alemanha registra novo atropelamento em massa; 2 civis morreram

247 - Um atropelamento em massa deixou dois mortos e três pessoas gravemente feridas no centro de Leipzig, no leste da Alemanha, na tarde de segunda-feira (4). Um motorista avançou com um carro contra pedestres em uma área movimentada da cidade, em um caso que passou a ser investigado pelas autoridades alemãs como assassinato e tentativa de assassinato.

As informações foram divulgadas pela Deutsche Welle, segundo a qual as vítimas fatais são uma mulher de 63 anos e um homem de 77, ambos de nacionalidade alemã. O motorista, um alemão de 33 anos, foi preso no local sem oferecer resistência.

O total de feridos ainda não foi definido pelas autoridades. Investigadores afirmaram que cerca de 80 pessoas foram de alguma maneira atingidas pelos acontecimentos, mas não há confirmação de quantas ficaram efetivamente feridas. Parte das pessoas deixou o local por conta própria para procurar atendimento médico.

Motorista foi detido dentro do veículo

A porta-voz da polícia, Susanne Lübcke, afirmou que o suspeito parou o carro por iniciativa própria antes de ser preso. Ele ainda estava dentro do veículo quando foi detido pelos agentes.

Segundo a emissora local MDR, há indícios de que o homem teria recebido alta recentemente de um hospital psiquiátrico. O jornal Bild informou que o condutor teria apresentado sinais de instabilidade mental no momento da prisão.

O secretário do Interior do estado da Saxônia, Armin Schuster, afirmou que esse tipo de ato é “frequentemente associado à instabilidade psicológica”.

Mais tarde, a polícia informou que, com base nos dados disponíveis até o momento, não havia elementos que apontassem motivação política ou religiosa. As autoridades trabalham com a hipótese de que o motorista tenha agido sozinho.

De acordo com a agência de notícias DPA, o suspeito já era conhecido da polícia, mas não por algum delito específico. A polícia informou ainda que ele nasceu na Alemanha e vive na região de Leipzig. O motorista deve ser levado a um tribunal nesta terça-feira (5).

Carro percorreu rua de pedestres

Segundo a polícia, o veículo partiu das proximidades do largo Augustusplatz e percorreu cerca de 500 metros pela rua Grimmaische, uma via de pedestres bastante movimentada no centro de Leipzig. O carro seguia em direção à praça do mercado da cidade por volta das 16h45 no horário local.

Testemunhas ouvidas pela MDR disseram que o veículo branco trafegava a uma velocidade estimada entre 70 km/h e 80 km/h. A área foi rapidamente isolada pelas autoridades após o atropelamento.

O prefeito de Leipzig, Burkhard Jung, confirmou o número preliminar de mortos e manifestou solidariedade às famílias das vítimas. “É chocante. Tudo o que posso fazer agora é expressar minha solidariedade às famílias das vítimas”, disse Jung a repórteres no local.

O prefeito também afirmou que a apuração dependerá do trabalho das autoridades. “Todo o resto dependerá do trabalho da polícia e das autoridades investigadoras.”

Após a ocorrência, ambulâncias, viaturas policiais, carros de bombeiros e um helicóptero de resgate foram enviados ao centro da cidade para atender vítimas e controlar a área. Por volta das 17h35 no horário local, 12h35 em Brasília, a Rádio Leipzig informou que a polícia havia declarado que o perigo estava encerrado.

Alemanha registra sequência de casos semelhantes

O atropelamento em Leipzig ocorre pouco mais de um ano depois de uma série de episódios semelhantes na Alemanha. Em março de 2025, um motorista avançou contra uma multidão em uma zona de pedestres durante uma celebração de Carnaval na cidade de Mannheim, no sudoeste do país, deixando 11 feridos.

Pouco mais de dois meses antes, um atropelamento em massa ocorreu em um mercado de Natal em Magdeburg. Na ocasião, um homem dirigindo um SUV avançou deliberadamente sobre uma multidão, ferindo mais de 200 pessoas e matando seis.

Posteriormente, o agressor do caso de Magdeburg foi identificado como um psiquiatra de origem saudita que vinha demonstrando comportamento errático e expressando ideologia anti-islã nas redes sociais.

Em fevereiro de 2025, Munique também foi palco de um ataque do tipo, quando um motorista avançou contra uma manifestação. O episódio deixou dois mortos e 37 feridos. O condutor, um afegão, foi preso.

As autoridades alemãs ainda investigam as circunstâncias do caso de Leipzig, enquanto buscam definir com precisão o número de feridos e esclarecer as motivações do motorista preso.