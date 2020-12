Alemanha tem recorde diário de mortes por coronavírus no dia em que retoma confinamento parcial

247 com Agência EFE - A Alemanha registrou, nesta quarta-feira, um novo recorde de mortes por Covid-19, com 952 óbitos nas últimas 24 horas, 354 do antigo recorde, na última sexta, e no momento em que novas restrições entram em vigor em todo o país.

De acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI), as autoridades sanitárias contabilizaram 27.728 novas infecções por novo coronavírus em um dia, o que é cerca de 2 mil casos a menos do recorde de 29.875 também registrado na última sexta-feira.

Atualmente, 83% dos leitos de UTI estão ocupados no país europeu, de acordo com a Federação de Medicina Intensiva (Divi).

Os alemães devem respeitar a partir desta quarta-feira (16) um confinamento parcial. Segundo um texto aprovado no domingo (13) pela chanceler Angela Merkel e os governantes dos 16 estados regionais, as autoridades desejam que até 10 de janeiro prevaleça "em todo o país o princípio 'fique em casa'".

