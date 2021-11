Alerta na Europa: 61 viajantes chegados na Holanda vindos da África do Sul testam positivo para Covid

Apoie o 247

247 - Pelo menos 61 pessoas que chegaram a Amsterdã neste sábado (27) em voos vindos da África do Sul, estão contaminadas com o novo coronavírus. A informação foi confirmada por autoridades holandesas que estão analisando se as pessoas foram infectadas com a nova variante da Covid-19, ômicron.

Reino Unido, Alemanha e Itália detectaram casos da nova variante neste sábado e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou novas medidas para conter o vírus, enquanto mais nações impunham restrições às viagens do sul da África.

De acordo com reportagem do UOL, os casos foram descobertos entre cerca de 600 passageiros que chegaram ao Aeroporto Schiphol de Amsterdã, em dois voos nesta sexta-feira (26), antes do governo holandês interromper o tráfego aéreo do sul da África devido a preocupações com a variante.

Após a testagem, ainda de acordo com a reportagem, na sexta-feira o governo holandês anunciou o fechamento noturno de bares, restaurantes e da maioria das lojas enquanto tenta conter uma onda recorde de casos de Covid-19 que está afetando seu sistema de saúde.

Casos da nova variante também foram detectados na Bélgica, Israel e Hong Kong.

