Aliado de Bolsonaro na Bolívia vira réu por participação no golpe contra Evo

O Ministério Público da Bolívia acatou uma denúncia contra o empresário e líder político de extrema-direita Luis Fernando Camacho pela atuação dele no golpe contra Evo Morales

247 - O Ministério Público da Bolívia acatou nessa quarta-feira (9) uma denúncia contra o empresário e líder político de extrema-direita Luis Fernando Camacho pela participação dele no golpe contra o então presidente Evo Morales, no dia 10 de novembro de 2019.

O procurador Omar Mejillones afirmou que "os documentos apresentados justificam uma investigação profunda contra seis figuras apontadas como principais responsáveis pelos acontecimentos".

Camacho chegou a invadir o Palácio Quemado (sede do Executivo boliviano) com uma bíblia, após as Forças Armadas obrigarem Evo Morales a renunciar. Em novembro de 2020, Morales cruzou a fronteira e retornou à Bolívia, levado pelo presidente argentino, Alberto Fernández.

O outro civil denunciado pelo Ministério Público é o também empresário José Luis Camacho, pai de Luis Fernando e também empresário do setor agropecuário.

