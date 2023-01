“O fornecimento de armas ofensivas ao regime de Kiev levaria a um desastre global e medidas com o uso de armas mais poderosas", disse Vyacheslav Volodin edit

MOSCOU, TASS – O fornecimento de armas à Ucrânia pelos Estados Unidos e pela OTAN para ataques à Rússia levaria ao uso retaliatório de armamentos mais poderosos, alertou o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, no domingo.

“O fornecimento de armas ofensivas ao regime de Kiev levaria a um desastre global e medidas com o uso de armas mais poderosas", escreveu Volodin em seu canal no Telegram.

O legislador russo classificou como insustentáveis os argumentos de outros países de que "as potências nucleares nunca usaram armas de destruição em massa em conflitos locais". “Esses poderes nunca enfrentaram uma situação em que a segurança de seus cidadãos ou sua integridade territorial estivesse em jogo”, argumentou.

O porta-voz da Duma pediu aos membros do Congresso dos EUA, do Bundestag da Alemanha, da Assembleia Nacional da França e de outros parlamentares europeus que percebam sua responsabilidade pela humanidade. "Por suas decisões, Washington e Bruxelas estão empurrando o mundo para uma guerra desastrosa - para operações militares que serão bem diferentes do que eles viram até agora, quando apenas a infraestrutura militar e crítica usada pelo regime de Kiev foi atacada. Dado a superioridade tecnológica das armas russas, os políticos ocidentais que tomam essas decisões devem perceber que isso pode levar a um desastre global que destruiria seus países", concluiu Volodin.

