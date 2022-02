Aliança total entre Rússia e China abre nova era nas relações internacionais, diz Pequim

Apoie o 247

PEQUIM, TASS – Especialistas chineses acham que os laços estabelecidos entre Moscou e Pequim facilitam o início de uma nova era nas relações internacionais, onde o papel dos EUA não será exclusivo ou definidor. Esta opinião de cientistas políticos chineses e especialistas em relações exteriores foi apresentada pelo Global Times no sábado.

"A solidariedade entre China e Rússia dá uma nova definição à ordem mundial, pois compartilham o conhecimento comum sobre de onde vêm as principais ameaças à estabilidade global", disse Lu Xiang, pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais. o jornal. Ele acrescentou que "em face da hegemonia dos EUA", a China e a Rússia continuam sendo os únicos países "que têm a capacidade de salvaguardar seus interesses centrais e sua soberania".

Zhang Hong, especialista em estudos do Leste Europeu da Academia Chinesa de Ciências Sociais, acha que, após o fim da Guerra Fria, China e Rússia encontraram gradualmente um modelo de desenvolvimento adequado às suas condições nacionais, "ao mesmo tempo em que abandonam o Consenso de Washington liderado pelo Ocidente porque eles viram seus defeitos inerentes, o que levou a China e a Rússia a serem mais vocais em uma ordem global pluralista."

"Os EUA estão agora divulgando sua mentalidade da Guerra Fria e a chamada teoria da ameaça da China na região da Ásia-Pacífico, bem como a chamada teoria da ameaça da Rússia na Europa, que levou a China e a Rússia a enfrentar essa soma zero. mentalidade", disse o especialista.

Em 4 de fevereiro, antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, foi realizada uma reunião entre o líder chinês Xi Jinping e seu colega russo Vladimir Putin. Após a reunião, ambos os líderes assinaram uma declaração conjunta sobre uma série de questões de cooperação.

Por exemplo, menciona que a China e a Rússia "se opõem a uma maior expansão da OTAN e instou a Aliança do Atlântico Norte a abandonar as suas abordagens ideologizadas da Guerra Fria, a respeitar a soberania, a segurança e os interesses de outros países, a diversidade das suas relações civilizacionais, culturais e históricos, e exercer uma atitude justa e objetiva em relação ao desenvolvimento pacífico de outros Estados". Além disso, Moscou e Pequim expressaram preocupação com a parceria de segurança trilateral entre Austrália, EUA e Reino Unido (AUKUS), que implica uma cooperação mais profunda entre seus membros em esferas que envolvem estabilidade estratégica.

