Alibaba apresenta ferramenta de inteligência artificial e promete integrá-la em todos os seus aplicativos

Reuters – O Alibaba Group Holding Ltd exibiu na terça-feira seu modelo de IA generativa – sua versão da tecnologia que alimenta a sensação do chatbot ChatGPT – e disse que seria integrado a todos os aplicativos da empresa em um futuro próximo.

A inauguração, que veio logo após o lançamento de uma série de novos produtos de IA pela SenseTime esta semana, foi rapidamente seguida pela publicação do governo de projetos de regras que descrevem como os serviços generativos de IA devem ser gerenciados.

Em uma demonstração filmada, o grande modelo de linguagem AI, chamado Tongyi Qianwen, que significa "verdade de mil perguntas", redigiu cartas-convite, planejou itinerários de viagem e aconselhou os compradores sobre os tipos de maquiagem a serem comprados.

Tongyi Qianwen será inicialmente integrado ao DingTalk, o aplicativo de mensagens no local de trabalho do Alibaba e pode ser usado para resumir notas de reuniões, escrever e-mails e rascunhar propostas de negócios. Também será adicionado ao Tmall Genie, o assistente de voz do Alibaba.

A tecnologia "trará grandes mudanças na forma como produzimos, trabalhamos e vivemos nossas vidas", disse o CEO Daniel Zhang no evento transmitido ao vivo.

Modelos de IA como Tongyi Qianwen são "o grande cenário para tornar a IA mais popular no futuro", acrescentou.

A unidade de nuvem da gigante chinesa da internet planeja abrir o Tongyi Qianwen aos clientes para que eles possam construir seus próprios modelos de linguagem grandes personalizados e iniciou os registros na sexta-feira.

O projeto de regras publicado pela Administração do Ciberespaço da China diz que o país apoia a inovação e popularização da tecnologia, mas o conteúdo gerado deve aderir a "valores socialistas fundamentais", bem como às leis de segurança de dados e proteção de informações pessoais.

Aqueles que infringirem as regras podem enfrentar multas ou investigação criminal, acrescentou.

As regras propostas, abertas para comentários públicos até 10 de maio, surgem em um momento em que governos de todo o mundo estão analisando a melhor forma de regulamentar a tecnologia generativa de IA, o que gerou muita preocupação com suas implicações éticas, bem como seu impacto na segurança nacional, empregos e educação.

No mês passado, a Itália proibiu temporariamente o ChatGPT - a sensação do chatbot desenvolvido pela OpenAI, apoiada pela Microsoft (MSFT.O), que provocou a corrida de empresas que desenvolvem produtos semelhantes.

Elon Musk e um grupo de especialistas em inteligência artificial e executivos do setor também pediram uma pausa de seis meses no desenvolvimento de sistemas mais poderosos que o recém-lançado GPT-4 da OpenAI, em uma carta aberta citando riscos potenciais para a sociedade.

Charlie Chai, analista da 86Research, disse que as novas regras de Pequim poderiam desacelerar o progresso "em troca de uma implantação mais ordenada e socialmente responsável da tecnologia".

Eles também criariam obstáculos para empresas estrangeiras que buscam fornecer serviços de IA no país, beneficiando as empresas nacionais, acrescentou.

As ações da Alibaba subiram 1% em Hong Kong. As ações da SenseTime, cujos novos produtos incluem um chatbot de IA chamado SenseChat, inicialmente subiram, mas depois ficaram estáveis.

