Alibaba é multado em US$ 2,75 bilhões, na China, por monopólio

Empresa enfrenta entraves com governo desde que o criador criticou sistema regulatório do país edit

Metrópoles - O Alibaba Group Holding recebeu uma multa recorde no valor de 18 bilhões de iuanes (US$ 2,75 bilhões ou R$ 15,5 bilhões), neste sábado (10/4), após uma investigação antimonopólio concluir que a gigante do ecommerce abusou da sua posição dominante no mercado durante vários anos, informou a agência Reuters.

