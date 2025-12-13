Almirante americano que liderava tropas dos EUA na América Latina renuncia ao cargo

(Reuters) - O almirante responsável pelas forças militares dos EUA na América Latina se aposentou dois anos antes do previsto nesta sexta-feira, em meio ao aumento das tensões com a Venezuela, que incluem a apreensão de um petroleiro na quarta-feira e mais de 20 ataques mortais contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas.

Três autoridades americanas e duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que o almirante Alvin Holsey foi pressionado a deixar o cargo pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. Duas autoridades afirmaram que Hegseth estava frustrado com o Comando Sul, pois buscava flexibilizar as operações e o planejamento militar dos EUA na região.

Um funcionário confirmou que a discussão sobre a possível demissão de Holsey por Hegseth surgiu aproximadamente duas semanas antes do anúncio surpresa de sua saída. Holsey anunciou em 16 de outubro sua intenção de renunciar ao cargo em dezembro.

Ele não explicou publicamente sua aposentadoria antecipada. Em seu discurso na cerimônia de aposentadoria na manhã de sexta-feira, mostrou-se otimista ao refletir sobre seus 37 anos de carreira. Falando entre fileiras de palmeiras no quartel-general do Comando Sul em Miami, ele pediu aos Estados Unidos que continuem apoiando as democracias parceiras que compartilham os valores americanos.

"Devemos sempre estar presentes para parceiros com ideias semelhantes, nações com ideias semelhantes que compartilham nossos valores: democracia, estado de direito e direitos humanos", disse Holsey.

Alguns funcionários especularam em privado que ele se opôs aos recentes ataques dos EUA contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe. No entanto, em uma reunião a portas fechadas com parlamentares de alto escalão na terça-feira, Holsey insistiu que sua decisão não tinha nada a ver com as operações sob seu comando, de acordo com comentários do deputado republicano Mike Rogers publicados no Politico.

Holsey passou formalmente o comando para seu vice, o tenente-general da Força Aérea Evan Pettus, durante uma cerimônia que exaltou suas realizações em serviço militar.

"Você é um ser humano extraordinário que sempre se guiou pelo coração, pela razão e se dedicou integralmente a cada dia de seu serviço", disse o General Dan Caine, que assumiu a presidência do Estado-Maior Conjunto em abril, após a demissão de seu antecessor.

Pettus atuará como chefe interino do Comando Sul dos EUA.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que o presidente Donald Trump deve nomear o tenente-general Frank Donovan, vice-comandante do Comando de Operações Especiais dos EUA, como sucessor de Holsey, sujeito à confirmação do Senado. A fonte alertou que a nomeação ainda não foi formalizada e pode sofrer alterações.

A aposentadoria prematura de Holsey é rara, mas não inédita. Em 2008, o comandante do Comando Central, Almirante William Fallon, também se aposentou um ano após assumir o comando das forças americanas no Oriente Médio, depois de fazer comentários sobre o Irã e outras questões que irritaram o governo Bush.

Holsey é o mais recente de uma série de oficiais superiores a deixar seus cargos desde que Hegseth assumiu o comando do Pentágono. Algumas saídas foram abruptas , incluindo as do chefe do Estado-Maior Conjunto, CQ Brown, e da chefe da Marinha, Lisa Franchetti, que foi a primeira mulher a ocupar esse cargo.

RESSURGIMENTO DA DOUTRINA MONROE?

Nos últimos meses, o governo Trump sinalizou uma grande mudança na política externa. Um documento estratégico divulgado esta semana defendeu a retomada da Doutrina Monroe do século XIX, que declarava o Hemisfério Ocidental como zona de influência de Washington.

Um grande reforço militar dos EUA com o envio de navios de guerra para o Caribe - incluindo o destacamento de um grupo de ataque de porta-aviões - reforçou essa mudança de política, juntamente com novos destacamentos de treinamento dos EUA para uma escola de selva revitalizada no Panamá.

Trump também intensificou a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro , um aliado próximo da Rússia e da China, a quem Washington acusa de tráfico de drogas. Maduro nega as acusações e afirma que o reforço militar dos EUA visa derrubá-lo e se apoderar dos recursos petrolíferos da Venezuela.

A apreensão de um petroleiro pela Guarda Costeira dos EUA na quarta-feira foi a primeira interceptação de petróleo bruto venezuelano em meio às sanções americanas em vigor desde 2019. A Reuters informou na quinta-feira que os Estados Unidos estão se preparando para interceptar mais navios transportando petróleo venezuelano.

As operações militares de Trump contra supostos traficantes de drogas têm sido alvo de intenso escrutínio após a decisão, em 2 de setembro, de lançar um segundo ataque contra um barco suspeito de transportar drogas no Caribe.

O Manual de Direito da Guerra do Departamento de Defesa proíbe ataques contra combatentes incapacitados, inconscientes ou náufragos, desde que se abstenham de hostilidades e não tentem escapar. O manual cita o disparo contra sobreviventes de naufrágios como um exemplo de ordem "claramente ilegal" que deve ser recusada.

O governo Trump classificou os ataques como uma guerra contra os cartéis de drogas, chamando-os de grupos armados e afirmando que as drogas que chegam aos Estados Unidos matam americanos.