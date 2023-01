Almirante diz que prioridade da Otan é o rearmamento, mas diz que membros estão prontos para um confronto com a Rússia

Apoie o 247

247 - O presidente do comitê militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Rob Bauer, afirmou que a aliança está pronta para entrar em um confronto direto com a Rússia.

Bauer, que é tenente-almirante da Marinha Real Holandesa, afirmou que a prioridade da aliança militar é o rearmamento de seus membros.

“Fomos nós que decidimos ir para o Afeganistão, ir para o Iraque, foi uma decisão da Otan, das nações da Otan. Nós éramos os donos dos cronogramas. Dizíamos: ‘quando vamos, com quantas tropas, por quanto tempo’ etc. Então temos que estar muito mais preparados. Não temos tempo para nos prepararmos porque depende deles quando vierem”, disse em entrevista ao canal RTP.

Sobre a possibilidade de guerra nuclear, Bauer afirmou confiar na racionalidade do presidente russo Vladimir Putin.

“Acho que Vladimir Putin não é louco, então essa é a boa notícia”, afirmou. “Ele ainda é uma pessoa racional e acho que isso é importante em relação ao uso de armas nucleares”.

Bauer diz que os países aliados da Otan devem priorizar o aumento da produção em suas indústrias de defesa. “Temos que ter esse debate sobre priorização e sobre como ter uma economia de guerra em tempos de paz”, disse.

