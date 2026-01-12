Alpes franceses enfrenta mais um final de semana trágico

247 - Cinco esquiadores morreram vítimas de avalanches nos Alpes Franceses ao longo do fim de semana, em uma sequência de acidentes ocorridos apesar dos alertas emitidos pelas autoridades meteorológicas. Somente no domingo, duas pessoas perderam a vida, elevando o total de mortes registradas desde sábado em áreas de esqui fora das pistas. As informações são da Reuters.

A prefeitura de Savoie reforçou os avisos e recomendou “extrema vigilância”, além de desaconselhar a prática de esqui fora das áreas sinalizadas. No domingo à tarde, um esquiador britânico de 50 anos morreu após ser soterrado por uma avalanche em La Plagne. Segundo comunicado da estação, a vítima esquiava fora das pistas quando foi surpreendida pelo deslizamento de neve. Um total de 52 socorristas, além de cães farejadores e um helicóptero, participaram da operação de resgate.

O homem foi localizado cerca de 50 minutos após o acidente, sob uma camada de aproximadamente 2,5 metros de neve. Apesar dos esforços da equipe de resgate, ele não resistiu. As autoridades destacaram que o tempo de soterramento reduziu drasticamente as chances de sobrevivência.

Ainda no domingo, outro esquiador morreu em Courchevel após ser atingido por uma avalanche. A estação confirmou a morte, mas não divulgou detalhes adicionais sobre as circunstâncias do acidente. Na região, o risco de avalanche era classificado como nível 4 em uma escala de 5, considerado elevado.Em boletim divulgado no fim de semana, a Météo-France alertou que, nessas condições, “a passagem de um único” esquiador poderia “desencadear grandes avalanches”, reforçando o perigo mesmo em áreas aparentemente estáveis.

No sábado, outras três mortes já haviam sido registradas em diferentes pontos dos Alpes franceses. Em Val-d’Isère, estação localizada a poucos quilômetros da fronteira com a Itália, dois esquiadores franceses foram soterrados por uma avalanche enquanto praticavam esqui fora das pistas.

De acordo com comunicado da Val-d’Isère Tourisme, as vítimas ficaram sob cerca de 2,5 metros de neve. Os socorristas conseguiram localizá-los, mas não foi possível reanimá-los. As autoridades classificaram o acidente como compatível com o alto nível de risco indicado para a região.Ainda no sábado, na estação de Arêches-Beaufort, a cerca de 60 quilômetros de Val-d’Isère, dois homens também foram arrastados por uma avalanche fora das pistas. Um deles morreu no local, enquanto o outro ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento médico.

Diante da sucessão de acidentes, autoridades francesas reforçaram os alertas para que praticantes de esportes de inverno respeitem as orientações de segurança, evitem áreas não sinalizadas e acompanhem atentamente os boletins meteorológicos. A previsão indicava que o risco elevado de avalanches deveria persistir ao menos até a terça-feira seguinte.