Altman: Bolsonaro mostrou mais uma vez que é um lambe-botas dos Estados Unidos

O jornalista Breno Altman afirma que o governo Bolsonaro é completamente 'vassalo' com os EUA, chegando ao ponto de sediar um encontro entre aliados militares dos EUA para debater ataques ao Irã. "É uma postura patética e arriscada, pois coloca o Brasil no centro do conflito", acrescenta ele. Assista sua análise na TV 247