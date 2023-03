Alvo de sanções da União Europeia, agência de notícias Sputnik fecha unidade no Brasil e demite 20 pessoas

Segundo Marina Lang, a unidade fechou “devido ao 10° pacote de sanções da União Europeia, que desta vez abarcou a agência e levou a sucursal do Rio a fechar as portas” edit

247 — A jornalista Marina Lang informou que a agência russa de notícias Sputnik fechou a unidade no Brasil, no Rio de Janeiro, demitindo 20 pessoas. A agência russa foi uma das vítimas das sanções da União Europeia devido à guerra da Rússia contra a OTAN na Ucrânia.

Segundo Marina Lang, a unidade fechou “devido ao 10° pacote de sanções da União Europeia de sábado retrasado, que desta vez abarcou a agência e levou a sucursal do Rio a fechar as portas”.

No entanto, ela afirmou que “a agência segue porque possui outros braços em outras regiões do mundo. Então sim, segue o conteúdo em português brasileiro. Vocês vão continuar lendo por lá. Mas sim, a sucursal do Brasil fechou”.

Hoje assinei a minha rescisão contratual com a Sputnik Brasil devido ao 10° pacote de sanções da União Europeia de sábado retrasado, que desta vez abarcou a agência e levou a sucursal do Rio a fechar as portas. São 20 pessoas demitidas somente nesta redação devido a isso (1/2) — Marina Lang (@marinalang) March 13, 2023

O 10º pacote de sanções aprovado pela União Europeia inclui restrições de exportação mais rígidas em relação ao uso de tecnologia de dupla utilização, com fins civis e militares. A medida também atinge indivíduos e entidades que estariam supostamente fornecendo drones à Rússia e divulgando “desinformações”, nas palavras da Presidência sueca do Conselho da UE, na ocasião.

A Sputnik é uma agência de notícias e uma empresa russa de mídia com sede em Moscou, Rússia. Ela fornece conteúdo jornalístico para televisão, rádio, mídia impressa e online em todo o mundo, com filiais em vários países. A Sputnik é uma agência internacional de notícias operada pela empresa estatal Rossiya Segodnya e lançada pelo governo russo para substituir a agência de notícias RIA Novosti e a rádio Voz da Rússia. A Sputnik é conhecida por suas perspectivas pró-Rússia e cobertura de notícias internacionais.

A rádio Sputnik é uma emissora estatal russa que transmite em mais de 30 idiomas para mais de 34 países, com mais de 800 horas de programação diária. Com escritórios regionais e representantes em várias partes do mundo, incluindo os Estados Unidos, Egito, China, Reino Unido, Uruguai e Quirguistão, a Sputnik cobre notícias de política e economia para uma audiência estrangeira. Seus sites de notícias estão disponíveis em mais de 30 idiomas e oferecem conteúdo 24 horas por dia, além de fotojornalismo, transmissões ao vivo, infográficos e pesquisas de opinião.

