Amazon: autoridades descartam possibilidade de encontrar sobreviventes no centro de distribuição destruído por tornados nos EUA

247 - As autoridades perderam a esperança de encontrar mais sobreviventes no centro de distribuição da Amazon, na cidade de Edwardsville, Illionois, EUA, que teve o telhado arrancado, após uma série de tornados, que atingiu a região. No último sábado (11), ao menos seis pessoas trabalhadores tiveram as mortes confirmadas no último sábado (11).

O corpo de bombeiros informou que ao menos 45 funcionários da Amazon teriam conseguido sair em segurança dos escombros do centro de distribuição que ocupava uma área de mais de 150 mil metros quadrados, segundo informações de O Globo .

A Amazon não confirmou quantos trabalhadores ainda estão desaparecidos. Ainda de acordo com o jornal, a empresa não tinha uma contagem exata de quantas pessoas trabalhavam no centro de triagem e entrega na hora dos tornados.

