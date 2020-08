Amazon retira de venda bonecas sexuais com rosto infantil

Da RFI - “Após receber alertas de associações a quem agradeço, pedi a Amazon France que acabe com o comércio de bonecas sexuais com rosto infantil em sua plataforma, o que a Amazon França fez imediatamente e se comprometeu a manter a vigilância”, afirmou pelo Twitter o secretário de Estado francês encarregado da Criança e das Famílias, Adrien Taquet.

“Banir o crime infantil de nossa sociedade é responsabilidade de todos”, sublinhou Taquet. O secretário de Estado deve criar ainda neste semestre uma comissão dedicada à violência sexual contra crianças.

“Todos nossos parceiros fornecedores são obrigados a seguir nossas políticas de vendas e qualquer violação resultará na aplicação de sanção apropriada, incluindo a possível exclusão da conta do fornecedor", afirmou a gigante de distribuição em mensagem à AFP.

No sábado (15), a Associação Internacional de Vítimas de Incesto alertou em sua conta do Twitter, sobre essas "bonecas sexuais pedófilas com aparência de criança", produtos ilegais na França de acordo com o Código Penal, que “proíbe a representação de menor quando essa representação for pornográfica”.

A associação, que elogiou a "rápida intervenção" de Adrien Taquet, lembra que esta não é a primeira vez que este tipo de produto é comercializado no site da gigante de distribuição. Em 2018, outro caso parecido ocorreu com a Amazon no Reino Unido.

