Ameaças golpistas de Bolsonaro despertam preocupação no exterior

247 - Nos organismos internacionais, capitais europeias, nos EUA e mesmo em vizinhos do Brasil, a atitude de Jair Bolsonaro de questionar a eleição e recorrer de forma constante aos militares tem sido recebida com "preocupação", informa Jamil Chade em sua coluna no UOL.

A instabilidade de uma eventual ruptura democrática no país já passou a entrar no radar de governos estrangeiros e a tendência é de um maior isolamento de Jair Bolsonaro no palco internacional, destaca o jornalista.

A notícia de que Jair Bolsonaro ordenou realizar um desfile militar em Brasília no mesmo dia em que o Congresso vota uma proposta de modificação nas urnas, para 2022, repercutiu entre embaixadores estrangeiros.

PUBLICIDADE

As embaixadas instaladas em Brasília informaram suas capitais sobre a "crescente tensão" no país.

Informações de diplomatas colhidas por Jamil Chade indicam que o Brasil é hoje assunto internacional por conta do "tsunami" que uma eventual ruptura democrática pode representar para a região latino-americana

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: