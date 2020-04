América Latina já registra mais de 21 mil infectados e 600 mortos por coronavírus

247 - A pandemia de coronavírus na América Latina vai "aumentar e piorar, em vez de melhorar, como aconteceu em outras regiões do mundo", disse a diretora da OPAS Carissa F. Etienne.

Na América Latina e no Caribe, o número de infecções e mortes pela pandemia de coronavírus, que chegou a essa região em 26 de fevereiro, continua aumentando, com o primeiro caso registrado no Brasil, informa Russia Today.



Até o momento, o gigante sul-americano continua sendo o país mais afetado, com 241 mortos e 6.836 infectados, segundo dados do Ministério da Saúde.

Em número de infecções, o segundo lugar é ocupado pelo Chile, onde foram registrados 3.031 infectados e 16 mortos.

