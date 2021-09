Angela Merkel e Emmanuel Macron se reúnem em Paris

Apoie o 247

Sputnik - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, Emmanuel Macron, têm nesta quinta-feira (16) um almoço de trabalho na capital francesa.

As conversas devem se centrar em "questões internacionais urgentes, principalmente o Afeganistão, bem como na política europeia".

De acordo com relatos das mídias alemãs, que citam fontes no Palácio do Eliseu, além da situação afegã, os dois líderes vão abordar a questão da região do Sahel na África, onde militares alemães e franceses estão envolvidos em operações contra grupos terroristas.

Um outro tema possível de conversa será a presidência francesa do Conselho da Europa, desde janeiro do ano que vem. A anterior reunião bilateral entre Merkel e Macron ocorreu em junho, na véspera da cúpula da Ubião Europeia. Naquele encontro, os líderes dos dois países propuseram uma iniciativa de diálogo da União Europeia com a Rússia, mas não obtiveram apoio unânime da cúpula.

A visita de Merkel a Paris ocorre 10 dias antes das eleições ao Bundestag, após as quais a Alemanha terá um novo, ou nova, chanceler. Mesmo assim, o gabinete alemão não disse que a reunião desta quinta será a última visita de trabalho de Merkel como chanceler alemã. Em teoria, se as conversações sobre a formação de uma coalizão governante na Alemanha se arrastarem, Merkel poderá permanecer no cargo por mais alguns meses.

