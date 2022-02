Anonymous declara 'guerra cibernética' contra a Rússia

Ataque do coletivo de hackers derrubou dezenas de sites ligados ao governo da Rússia em resposta à ação militar do país na Ucrânia edit

Do site RT - O coletivo de hackers 'Anonymous' declarou uma "guerra cibernética" contra a Rússia, alegando ter desativado vários sites do governo russo e o da RT.

Contas de mídia social que alegam representar o grupo anunciaram na noite de quinta-feira que estavam “oficialmente em guerra cibernética contra o governo russo” e derrubaram dezenas de sites em resposta à ação militar do país na Ucrânia.

Os sites do governo russo, do Kremlin, da Duma, do Ministério da Defesa e da RT foram todos afetados pelo aparente ataque cibernético, com alguns sites desacelerando e outros ficando offline por longos períodos ao longo do dia.

Em outro post, uma conta que afirma representar o Anonymous disse que, embora suas operações estivessem “visando o governo russo” , também havia “uma inevitabilidade de que o setor privado também fosse afetado”.

“Então, enquanto as pessoas ao redor do mundo esmagam seus provedores de internet em pedaços, entendam que é inteiramente direcionado às ações do governo russo e de Putin”, disse a conta em uma mensagem aos russos.

Como um coletivo descentralizado, o Anonymous não possui nenhuma hierarquia ou liderança central e, portanto, sabe-se que suas operações abordam uma ampla gama de questões de diferentes perspectivas políticas.

Hackers afiliados ao Anonymous já atacaram sites do governo dos EUA, a Central Intelligence Agency (CIA), a Westboro Baptist Church, o ISIS, a Igreja da Cientologia e a Epilepsy Foundation – que foi alvo de flashes em 2008 – entre muitos outros.

