Antártica registra temperatura recorde: 20ºC

247 - O continente Antártico bateu um novo recorde de temperatura: 20,75 graus Celsius. É a primeira vez a barreira dos 20 graus é rompida na região. O cientista brasileiro Carlos Schaefer disse que nunca foi visto na Antártida um registro como esse.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "a temperatura registrada em 9 de fevereiro foi de 20,75º C, disse Schaefer, que esclareceu que o dado de pesquisa não parece antecipar mudanças climáticas. 'É apenas um sinal de que alguma coisa diferente está acontecendo nessa área'."

A matéria ainda informa que "dias antes, na quinta-feira (6), a base de Marambio, administrada pela Argentina, já havia registrado temperatura recorde para a região, com 14,1°C, a mais alta para um mês de fevereiro desde 1971. Naquele mesmo dia, a base científica Esperanza, também administrada pela Argentina e que fica no norte do continente, registrou outro recorde, o de maior temperatura da história da região, com 18,3°C, superando a medição mais alta anterior, de 17,5°C, em 24 de março de 2015."