Antes da homenagem em Paris, Lula é recebido por ex-presidente da França

Recepção ao ex-presidente Lula mostra que seu prestígio não foi abalado pela perseguição judicial no Brasil edit

247 - O ex-presidente Lula se encontrou em Paris, França, com o ex-presidente da França François Hollande. Lula viajou para receber o título de Cidadão Honorário de Paris.

"Conversamos muito sobre a conjuntura no Brasil e na França e as tarefas que precisamos cumprir para retomar os governos de inclusão e com mais justiça social", escreveu Lula em rede social.

A recepção é mais uma demonstração de que a imagem de Lula não foi abalada pela perseguição judicial que sofreu no Brasil.