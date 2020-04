Ao contrário de Trump, China considera fundamental apoiar a OMS

247 - " 'A China apoia a Organização Mundial de Saúde no desempenho de um papel de liderança, formulação de medidas científicas de controle e prevenção, e tentativa de conter a propagação transfronteiriça da epidemia'. Estas foram as palavras do presidente Xi Jinping durante uma recente cúpula dos líderes do G20 para debater a pandemia do novo coronavírus. O mundo testemunhou o papel da China durante um momento crítico no apoio global à contenção da epidemia", escreve o articulista He Yin no Diário do Povo

O lado chinês recomenda que o G20: dependa da OMS para reforçar a partilha de informações sobre o vírus; promova de diretrizes para controlar a evolução da epidemia, desempenhe a sua função de comunicação e coordenação; reforce o diálogo e os intercâmbios e recomende que a segurança pública global tenha o devido reconhecimento em encontros de alto nível. Estas propostas que enfatizam a cooperação multilateral podem refletir um elevado reflexo na coordenação internacional para combater a atual situação de pandemia.

A OMS é a agência especializada das Nações Unidas responsável pelos assuntos de saúde. Tem uma importante missão na deteção precoce e em avisar atempadamente sobre a existência de doenças infecciosas, bem como na coordenação, prevenção e controle destas, partilha de diagnósticos, métodos de tratamento e garantia de assistência internacional.

