Aos 82 anos, Boaventura Sousa Santos é acusado de assédio sexual, mas se defende e diz ser alvo de cancelamento

Acadêmico disse que as alunas que o acusam querem "lançar lama sobre quem se distingue e luta por um mundo melhor" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Três mulheres acusaram o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, de 82 anos, de assédio sexual. Santos, que é o diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, teria importunado três alunas da instituição. No entanto, ele nega as denúncias e alega ser alvo de um processo de cancelamento.

As vítimas se pronunciaram sobre o ocorrido em um artigo intitulado "Má conduta sexual na academia - para uma ética de cuidado na universidade", publicado em março pela editora Routdlege, informa a Folha de S. Paulo. As autoras não citaram o nome de Santos ou do Centro de Estudos Sociais, se referindo a um "professor estrela com mais de 70 anos".

Boaventura teria tocado no joelho de uma aluna de doutorado e sugerido, em seguida, um "aprofundamento do relacionamento" em troca de apoio acadêmico. As denunciantes também relataram abraços longos e excessos de familiaridade.

Santos admitiu que o homem descrito no artigo é ele mesmo, mas que não foi citado nominalmente por um suposto receio das implicações jurídicas que poderiam atingir as alunas. Ele acusou as mulheres de quererem "lançar lama sobre quem se distingue e luta por um mundo melhor". "Aos 82 anos de idade, julgava ter direito a um pouco de paz, mas infelizmente o mundo em que vivemos não permite que isso suceda", disse o acadêmico.

O Centro de Estudos Sociais se pronunciou afirmando que a academia reproduz "relações sociais desiguais" e que irá criar uma comissão para apurar se houve falhas institucionais.

O auxiliar de Santos, Bruno Sena Martins, de 45 anos, também foi acusado de assédio sexual, mas negou as acusações. Em sua linha de pesquisa estão temas como direitos humanos e combate ao racismo e ao colonialismo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.