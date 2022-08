Apagões forçados: Reino Unido se prepara para o pior cenário energético

As prováveis ​​interrupções podem afetar não apenas a indústria, como também as residências do país edit

Apoie o 247

ICL

RT - Espera-se que o clima frio combinado com a escassez de gás force as autoridades do Reino Unido a adotar um “pior cenário razoável”, prevendo quatro dias de apagões durante o próximo inverno, informa a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o planejamento do governo.

As prováveis ​​interrupções podem afetar não apenas a indústria, como também as residências do país, como resultado de um déficit de capacidade de eletricidade de cerca de um sexto do pico de demanda --mesmo após o acionamento de usinas de carvão de emergência.

A primeira etapa do plano de emergência do Reino Unido supostamente envolve o operador da rede direcionando os fluxos de gás no sistema, substituindo temporariamente os acordos comerciais, enquanto a segunda etapa inclui a interrupção do fornecimento de usinas a gás, desencadeando cortes de energia planejados para usuários industriais e domésticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.