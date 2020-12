Apesar do bloqueio, Cuba tem mais de 500 projetos de investimento estrangeiro

A Carteira de Oportunidades de Negócios de Cuba conta com 503 projetos de investimento estrangeiro, no valor estimado de investimentos de 12 bilhões de dólares edit

247 - O ministro cubano do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, Rodrigo Malmierca Díaz, anunciou que a ilha já conta com mais de 500 projetos de investimento esgtrangeiro, apesar do bloqueio econômico estadunidense.

O anúncio foi feito durante a inauguração nesta terça-feira (8), do 1º Fórum Empresarial Cuba 2020.

A nova Carteira de Oportunidades de Negócios conta com 503 projetos de investimento estrangeiro, no valor estimado de investimento de 12 bilhões de dólares

O ministro informou ainda que são incorporados 112 novos projetos e retirados 72 já aprovados ou em fase avançada de negociação. Ele afirmou que essas iniciativas estão espalhadas por todo o país, sendo setor do turismo o que tem maior número de oportunidades, com 131 projetos.

A Carteira coloca claramente a Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel no eixo estratégico da transformação produtiva e inserção internacional, informa o Granma.

