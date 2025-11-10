ApexBrasil impulsiona internacionalização de startups brasileiras

Lisboa-Beatriz Bevilaqua-247 - A ApexBrasil abriu nesta segunda-feira (10) o "Seminário de Internacionalização", evento que dá início à programação brasileira no Web Summit 2025, em Lisboa. Com a presença de empresas brasileiras e internacionais, o encontro discute os desafios e estratégias para a inserção de mercados globais, além de promover conexões diretas com potenciais parceiros e investidores.

Durante a semana, a delegação brasileira, composta por representantes de mais de 30 setores entre eles HealthTech, EdTech, FinTech, MarTech, DeepTech e Agritech, participa de uma intensa agenda que inclui seminários, palestras, lançamentos, pitch sessions, debates, reuniões de negócios e encontros com lideranças internacionais.

No "Pavilhão Brasil", instalado na MEO Arena, 43 startups expõem suas soluções em um espaço voltado à geração de negócios e à promoção da inovação nacional. Outras 108 empresas selecionadas pela ApexBrasil e pelo Sebrae apresentam-se nos estandes do Web Summit. Instituições parceiras como Softex e Embratur também contribuíram com a seleção de participantes. Ao todo, mais de 120 empresas apoiadas pela ApexBrasil participam do evento pela primeira vez.

Para Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, o protagonismo brasileiro na inovação é crescente:

“O Brasil é hoje uma referência em inovação na América Latina. As soluções tecnológicas escaláveis criadas em diversos setores têm despertado o interesse de investidores e empresas em todo o mundo. É a inovação brasileira ultrapassando fronteiras, gerando negócios e ganhando o mundo com o apoio da Apex.”

Já o presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou a importância da diversidade e da inclusão como pilares da inovação:

A inovação tem que pensar nos valores humanistas, porque não podemos transformar o mundo com tecnologia sem ampliar oportunidades por meio do empreendedorismo. Tenho convicção de que muitas experiências criativas também servem para promover essa inclusão.”

Segundo Décio Lima, o forte desempenho da economia brasileira tem servido de base para o avanço dos pequenos negócios, que seguem como grande motor da geração de emprego e renda no país.

O evento reforça a estratégia brasileira de posicionar o país como referência global em tecnologia, promovendo conexões que fortalecem o ecossistema empreendedor nacional e abrem portas para novos mercados.