Apoiadores de Assange se reúnem em Londres para protestar contra sua possível extradição aos EUA (vídeo)

(Sputnik) - Um ato em apoio ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, começou nesta terça-feira (20) do lado de fora do Tribunal Superior de Justiça em Londres, Reino Unido.

No início desta semana, o governo do Reino Unido publicou uma lista de casos para a audiência de dois dias, que começa nesta terça-feira. O tribunal decidirá se Assange terá mais oportunidades de lutar contra a extradição para os Estados Unidos perante os tribunais do Reino Unido.

Entre os manifestantes estão o ex-presidente do Sindicato Nacional dos Jornalistas, Tim Dawson, e o ex-líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn.

"Ele [Assange] estava dizendo a verdade sobre o envolvimento dos EUA no Afeganistão e no Iraque... O que ele estaria dizendo sobre o bombardeio de Rafah e toda a destruição de vidas por toda a Faixa de Gaza? O que ele estaria dizendo sobre o armamento altamente sofisticado que está sendo usado e que até agora tirou a vida de quase 30.000 pessoas palestinas? Precisamos dessa força, dessa habilidade, dessa determinação de Julian Assange para levar a verdade pelo mundo. Ele é um verdadeiro jornalista. Jornalistas de verdade assumem riscos. Jornalistas de verdade buscam a verdade, custe o que custar", disse Corbyn do palco durante o comício.

Assange, um cidadão australiano, foi transferido para a prisão de segurança máxima de Belmarsh em Londres em abril de 2019 por acusações de violação de fiança. Nos EUA, ele enfrenta acusações sob a Lei de Espionagem por obter informações classificadas e divulgá-las no domínio público. Se condenado, o fundador do WikiLeaks poderia enfrentar 175 anos de prisão. Um dos últimos meios de impedir sua transferência para os EUA pode ser um apelo ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Assange perdeu seu recurso anterior no Tribunal Superior do Reino Unido em junho passado.

O WikiLeaks foi fundado por Assange em 2006, mas ganhou destaque em 2010 quando começou a publicar vazamentos em larga escala de informações governamentais classificadas, incluindo dos EUA.

