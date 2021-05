Após 1º voo Moscou-Caracas, Venezuela espera 'fortes laços' com a Rússia, diz ministro

Neste domingo (16), o ministro do Turismo da Venezuela, Alí Ernesto Padrón Paredes, disse à Sputnik que espera garantir laços fortes de turismo entre a Rússia e a Venezuela nos próximos dois anos edit

Sputnik - A declaração de Padrón Paredes vem após a chegada do primeiro voo de passageiros da linha aérea direta entre Moscou e Caracas, no sábado (15).

"Acabamos de [lançar] o voo [inaugural]. Naturalmente, temos grandes expectativas. Acho que entre dois e três anos [...] haverá fortes laços de turismo entre nossos países", disse o ministro.

Segundo o ministro, serão inicialmente três destinos para os turistas que chegam à Venezuela: a ilha Margarita, no estado de Nueva Esparta, o arquipélago Los Roques, no mar do Caribe e o Parque Nacional Canaima.

Padrón Paredes fez parte da delegação venezuelana que fez o voo direto inaugural da capital venezuelana Caracas que pousou no aeroporto Vnukovo de Moscou no sábado (15). O voo foi organizado pela companhia aérea estatal venezuelana Conviasa.

Além de Padrón Paredes, integraram a delegação venezuelana o vice-ministro das Relações Exteriores para a Europa, Yvan Eduardo Gil Pinto, e o vice-presidente da Conviasa, José Márquez Ramírez. O avião decolou do aeroporto internacional Simon Bolívar, em Caracas. Já em Moscou, os passageiros foram recebidos pelo embaixador venezuelano Carlos Rafael Faria Tortosa.

