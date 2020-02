Após confirmar morte, China volta atrás e diz que médico que alertou sobre coronavírus está vivo

BBC - Após dizer que o médico chinês que alertou seus colegas sobre o surto de coronavírus teria morrido em meio à epidemia, a mídia oficial chinesa voltou atrás e passou a afirmar que ele está internado em estado grave.

O jornal estatal Global Times publicou inicialmente que o oftamologista Li Wenliang, de 34 anos, havia morrido em Wuhan, cidade que é o epicentro do surto. O People's Daily, diário do Comitê Central do Partido Comunista, tuitou que a morte de Li havia provocado "sofrimento nacional".

A notícia foi veiculada por outros meios estatais chineses e internacionais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou em sua conta no Twitter tristeza por sua morte.

