"Nós aceitamos as condições de pagamento", afirmou o chanceler austríaco Karl Nehammer edit

Apoie o 247

ICL

RT - A Áustria aceitou o novo mecanismo de pagamento de gás rublo, introduzido pela Rússia no início deste mês, e o cumprirá, anunciou o chanceler Karl Nehammer na quarta-feira.

"Nós, ou seja, [empresa estatal de energia] OMV, aceitamos as condições de pagamento, assim como o governo alemão. Eles [os termos] foram considerados de acordo com os termos das sanções. Para nós, isso foi importante”, disse Nehammer em entrevista coletiva.

Ele acrescentou, no entanto, que a Áustria ainda apoia as sanções anti-Rússia relacionadas à Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Antes que as notícias falsas da propaganda russa entrem ”, enfatizou, “ é claro que a OMV continua a pagar o fornecimento de gás da Rússia em euros. A Áustria adere ao ponto de vista e apoia as sanções da UE adotadas em conjunto".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o responsável, a empresa austríaca de petróleo e gás OMV já abriu uma conta apropriada num banco russo para a transferência de pagamentos. Nehammer observou que durante sua recente viagem a Moscou, o presidente russo, Vladimir Putin, explicou o novo mecanismo de pagamento e garantiu-lhe mais suprimentos de gás na íntegra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 31 de março, Putin assinou um decreto que definia um novo procedimento para pagar o fornecimento de gás russo por compradores de países "hostis", que impôs sanções a Moscou em resposta à sua operação militar na Ucrânia.

A notícia intrigou os compradores de gás da Rússia, que temiam que eles pagassem pela commodity em rublos russos. No entanto, de acordo com o documento, os compradores poderão pagar na moeda de sua escolha, mas terão que abrir uma conta em rublos no Gazprombank da Rússia para que os pagamentos possam ser convertidos em rublos e chegar aos fornecedores de gás russos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE