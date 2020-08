Após goleada, Barcelona demite técnico Quique Setién e convoca novas eleições

Três dias após o Barcelona perder por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Champions League e concluir a temporada sem conquistar um único troféu depois de 12 anos, a administração do clube decidiu demitir o técnico Quique Setién e antecipar as eleições presidenciais para março de 2021 edit

247 - Três dias após sofrer uma derrota histórica por 8 a 2 para o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions Leage, a administração do clube Barcelona decidiu demitir o técnico Quique Setién e antecipar as eleições presidenciais para março de 2021, de acordo com informações desta terça-feira (17) da equipe de futebol. A reportagem é da emissora CNN.

Setién, de 61 anos, foi anunciado em janeiro, após a demissão do bicampeão espanhol Ernesto Valverde. Na época da troca, a equipe liderava a classificação da liga pelo saldo de gols, acrescenta a reportagem.

O Barcelona terminou em segundo lugar na La Liga, atrás do campeão Real Madrid, e foi eliminado da Copa do Rei nas quartas de final pelo Athletic Bilbao. O clube concluiu a temporada sem conquistar nenhum troféu pela primeira vez em 12 anos.

"Essa é a primeira decisão dentro de uma reestruturação mais ampla da equipe principal, que será acordada entre o atual secretário técnico e o novo treinador, que será anunciado nos próximos dias", informou o comunicado do Barcelona sobre Setién.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.