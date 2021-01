Após investigação do FBI, Guarda Nacional afasta 12 integrantes que participariam da posse de Biden

247 - Autoridades dos Estados Unidos afastaram 12 membros da Guarda Nacional que trabalhariam na posse de Joe Biden, eleito nas eleições norte-americanas de 2020 e que assume nesta quarta-feira, 20.

Os guardas foram afastados após uma investigação do FBI (polícia federal de investigação do país), que trabalha no sentido de impedir manifestações contra a confirmação do resultado do pleito de 2020, após a invasão do Congresso no dia 6 de janeiro, por apoiadores de Donald Trump que alegavam fraude eleitoral.

Segundo a agência Associated Press, dentre os 12 afastados, dois postaram e enviaram mensagens de texto com “opiniões extremistas” sobre a posse, mas não foi detectada nenhuma ameaça específica ao democrata.

Os outros dez, segundo o chefe da Guarda Nacional, general Daniel Hokanson, foram afastados por “outras questões potenciais”.

