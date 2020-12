Após novos ataques de Trump, China diz que danos causados por EUA podem "não ter volta"

"Mesmo que o novo governo [de Joe Biden] tenha qualquer intenção de aliviar as tensões que foram semeadas e continuam a ser semeadas, alguns danos simplesmente não têm volta, como é a intenção do atual presidente dos EUA", alertou o jornal estatal chinês China Daily edit

247 - Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, restringir viagens de membros do Partido Comunista Chinês (PCC) e seus parentes diretos ao país e incluir duas grandes companhias do país em uma lista de 35 empresas chinesas nas quais americanos serão proibidos de investir, o governo da China alertou que os danos à relação entre as duas maiores potências do mundo podem "não ter volta".

"Mesmo que o novo governo [de Joe Biden] tenha qualquer intenção de aliviar as tensões que foram semeadas e continuam a ser semeadas, alguns danos simplesmente não têm volta, como é a intenção do atual presidente dos EUA", alertou o jornal estatal chinês China Daily

O conhecimento liberta. Saiba mais