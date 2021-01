Após o Reino Unido, Itália suspende voos do Brasil diante de variante de Covid-19 achada em Manaus

247 - Após o Reino Unido, a Itália também fechou as fronteiras para viajantes oriundos do Brasil em razão da nova variante de Covid-19 encontrada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Manaus, capital do Amazonas.

As mutações achadas no vírus, até então inéditas, criaram o que será uma provável nova linhagem brasileira. Duas mutações foram descritas simultaneamente na proteína Spike, que faz a ligação do vírus às células e é relacionada à capacidade de transmissão do coronavírus. Os dados apontaram que a linhagem B.1.1.28, presente em todo o País e a mais frequente no Amazonas, sofreu uma série de mudanças.

A decisão foi anunciada neste sábado, 16, pelo ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, no Facebook. Além da proibição dos voos, a portaria veda a entrada de quem passou pelo Brasil nos últimos 14 dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais