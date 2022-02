Após pausa, Rússia ordena tropas a avançar "a partir de todas as direções" na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - As Forças Armadas da Rússia receberam ordens de desenvolver sua ofensiva sobre a Ucrânia "a partir de todas as direções", após uma pausa na sexta-feira, 24, informa a agência de notícias AFP, com base em informações do Ministério da Defesa.

“Depois que o lado ucraniano rejeitou o processo de negociação, hoje todas as unidades receberam ordens para desenvolver o avanço a partir de todas as direções de acordo com os planos da operação”, disse o porta-voz do exército russo Igor Konashenkov, em comunicado.

Moscou informou que disparou mísseis contra alvos militares após o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitar negociações que seriam sediadas na Bielorrússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE