Após porta de avião cair em pleno voo, companhias do mundo suspendem modelo da Boeing

Companhias aéreas do mundo anunciam a decisão de manter no solo os aviões Boeing 737 MAX 9 das suas frotas

RFI - Companhias aéreas do mundo anunciaram a decisão de manter no solo os aviões Boeing 737 MAX 9 das suas frotas, após o incidente ocorrido a bordo de uma aeronave deste tipo da Alaska Airlines, nos Estados Unidos. Na noite de sexta (5), um avião da companhia americana perdeu uma porta minutos depois de decolar.

Na sequência, a Agência Federal de Aviação Civil norte-americana ordenou no sábado (6) a inspeção imediata de 171 aeronaves Boeing 737 MAX 9 no mundo, mantidas em solo no país após o incidente. Uma equipe de especialistas foi enviada a Portland, onde ocorreu o caso, para investigar os motivos do problema.

No momento do incidente, o avião transportava 171 passageiros e 6 tripulantes e estava a uma altitude de quase 5 mil metros. Um passageiro ficou levemente ferido.

