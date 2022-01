Após Québec proibir maconha e álcool para não vacinados e busca por vacina subir, Paes brinca e sugere proibir cerveja no Rio

Apoie o 247

247 - A província de Québec, segunda mais populosa do Canadá e a que registra mais casos da variante ômicron no país, registrou um aumento de 300% na procura por vacinas contra a Covid-19 depois de determinar que só os imunizados poderão comprar bebidas alcoólicas ou maconha.

O prefeito Eduardo Paes brincou com a decisão nas redes sociais e propôs fazer o mesmo na cidade do Rio, mas proibindo o consumo de cerveja: "Pensando em pegar esse bonde e proibir litrão (uma gelada) para eles aqui no Rio", postou Paes no seu perfil pessoal do Twitter. No Canadá, a maconha é legalizada para fins recreativos desde 2018.

Pensando em pegar esse bonde e proibir o Litrão(uma gelada) pra eles aqui no Rio! 🙄🙄🙃🙃🧐🧐 https://t.co/rhlH76hd5h PUBLICIDADE January 12, 2022

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a restrição em Québec foi anunciada pelo ministro da Saúde local, Christian Dubé, na semana passada e só começa a valer na próxima terça-feira (18). Mas, segundo ele, o número de agendamentos diários para receber a primeira dose do imunizante já saltou de 1.500 para 6.000.

Dubé afirmou que o obstáculo ao acesso a álcool e maconha não tem a intenção de irritar os não vacinados, como o presidente Emmanuel Macron declarou na semana passada sobre o projeto de passaporte vacinal na França.

