Após receber Lula com honras, Macron concede mais alta comenda da França a Randolfe, líder da oposição a Bolsonaro

Senador Randolfe Rodrigues será agraciado com a comenda Légion d’honneur, mais alta distinção da França e uma das condecorações mais famosas do mundo edit

247 - O presidente da França, Emmannuel Macron, irá condecorar o senador Randolfe Rodrigues (rede-AP), líder da oposição a Jair Bolsonaro no Senado, com a comenda Légion d’honneur, a mais alta distinção da França e uma das condecorações mais famosas do mundo.

O anúncio acontece pouco mais de uma semana após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido recebido com honrarias de chefe de Estado pelo mandatário francês no Palácio do Eliseu, em Paris. O fato irritou Bolsonaro que qualificou a recepção como “uma provocação”.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a entrega da comenda será realizada no dia 6 de dezembro, na embaixada da França em Brasília. Randolfe é o único brasileiro e político que receberá a homenagem neste ano.

Segundo o governo francês, a comenda é um reconhecimento pelo trabalho do parlamentar da Covid-19 no Brasil —Randolfe foi o vice-presidente da CPI da Covid— e por sua "defesa fervorosa" do meio ambiente , do Acordo de Paris, e pela preservação da Amazônia.

Nesta quarta-feira (25), Bolsonaro disse que, em entrevista à rádio Sociedade da Bahia, que viu como uma "provocação" a recepção com honras de chefe de estado feita por Macron a Lula. "Parece que é uma provocação sim. Será que o serviço de inteligência dele [Macron] não sabe quem foi o Lula aqui ao longo dos oito anos dele e mais seis de Dilma, o que foi feito no Brasil?", disparou.

