Após semanas, Câmara entrega processo de impeachment de Trump ao Senado

247 - Os deputados democratas deram prosseguimneto ao processo de impeachment de Donald Trump e entregaram nesta quarta-feira (15) os documentos contra o presidente no Senado, depois de decidirem o comitê que irá representar o processo.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "os representantes foram aprovados em votação na Câmara. O grupo, de quatro homens e três mulheres, é liderado por Adam Schiff, 59, chefe do Comitê de Inteligência da Câmara, e que participou ativamente do processo de impeachment."

A matéria ainda sublinha que "o grupo representará a parte da acusação no julgamento realizado pelo Senado, e apresentará as razões pelas quais acreditam que Trump deve ser retirado do cargo. O avanço do processo se deu com uma pequena encenação de ares solenes. Os sete representantes saíram da Câmara com os documentos em mãos, em uma pasta azul, e se dirigiram rumo ao Senado. Ao chegarem, comunicaram formalmente que estavam entregando as conclusões de sua investigação."