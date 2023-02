Após terremoto, Turquia manda prender mais de 100 suspeitos por negligências em construções

Justiça criou unidades de investigação de crimes relacionados ao terremoto e as orientou a nomear promotores para apresentar acusações criminais edit

Apoie o 247

ICL

247 - Mais de 160 empreiteiros estão na mira do governo turco. Autoridades locais emitiram 163 mandados de prisão sob a acusação de serem em parte responsáveis pelo desabamento de prédios no terremoto que atingiu o país e a vizinha Síria há uma semana e já deixou mais de 36 mil mortos.

A decisão acontece após uma crescente indignação pública que vem cobrando uma resposta do governo à tragédia.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, 78 mandados já foram cumpridos nas dez províncias afetadas pelo sismo no país. O ministro da Justiça turco, Bekir Bozdag, anunciou, inclusive, que ao menos 134 pessoas são tratadas como suspeitas e estavam sob investigação, e que faria de tudo o que a lei exige para punir quem foi negligente.

>>> Terremoto na Turquia e Síria completa uma semana e passa de 36 mil mortos

Ainda de acordo com o ministro, promotores foram nomeados para apresentar acusações criminais contra todos os "construtores e responsáveis" pelo colapso de edifícios que não cumpriram os códigos existentes, implementados após um desastre semelhante em 1999, em Izmit, noroeste do país, que deixou mais de 17 mil mortos.

Outras 14 pessoas foram presas "pelo compartilhamento de conteúdo provocativo nas redes sociais. As contas foram identificadas com postagens com a intenção de espalhar medo e pânico entre os cidadãos", destaca a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.