Aprovação de Biden cai ao nível mais baixo após piora da pandemia e caos no Afeganistão

247 - A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caiu ao menor nível desde que ele assumiu o comando do país, em janeiro deste ano, mostra pesquisa do instituto Ipsos e da agência Reuters.

Ao todo, 44% dos americanos adultos disseram que aprovam o governo Biden, enquanto 50% afirmaram que o desaprovam, mostra a pesquisa. O restante se disse indeciso.

O governo Biden tem perdido popularidade desde o meio de agosto, com a retirada desastrosa das tropas americanas no Afeganistão, encerradas dias após um ataque terrorista matar 13 militares dos EUA.

O aumento recente de casos e mortos pela Covid-19 também fez diminuir o apoio ao governo, informa a Folha de S.Paulo.

