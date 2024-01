Arábia Saudita diz que pode reconhecer Israel se Estado palestino for criado

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, disse que o reino poderia reconhecer Israel se um acordo envolvendo a criação de um Estado para os palestinos fosse alcançado, informou a agência Voice of America.

"Concordamos que a paz regional inclui a paz para Israel, mas isso só poderia acontecer através da paz para os palestinos, por meio de um Estado palestino", disse o príncipe Faisal bin Farhan em um painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na terça-feira (16).

Questionado se Riade reconheceria Israel como parte de um acordo político mais amplo, ele disse: "Certamente."

O ministro afirmou que garantir a paz regional através da criação de um Estado palestino era "algo em que realmente estamos trabalhando com a administração dos EUA, e é mais relevante no contexto de Gaza".

A Arábia Saudita suspendeu os planos apoiados pelos EUA para o reino normalizar os laços com Israel após a escalada da guerra Israel-Palestina em outubro do ano passado.

Ainda na terça-feira, também em Davos, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que os países árabes não estão interessados ​​em se envolver na reconstrução de Gaza se o enclave palestino for "arrasado" novamente em alguns anos e enfatizam a importância da criação de um Estado palestino para qualquer acordo regional.

Na sua última viagem ao Oriente Médio, há apenas uma semana, Blinken havia levado a Israel um esboço de acordo em que seus vizinhos predominantemente muçulmanos ajudariam a reabilitar Gaza após a guerra e a continuar a integração econômica com Israel, mas apenas se os israelenses se comprometessem a eventualmente permitir a criação de um Estado palestino independente, segundo informações da agência Reuters.

