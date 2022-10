Arábia Saudita expressa intenção de aderir ao Brics

O país árabe demonstrou a intenção de aderir ao bloco Brics, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul edit

Sputnik - O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, declsrou ao ao jornal Sunday Times, durante sua visita à Arábia Saudita, que o país árabe pretende aderir ao Brics.

De acordo com o líder sul-africano, o príncipe herdeiro saudita expressou o desejo de fazer parte do Brics, o mesmo acontecendo com outros países.

"Diversos países mostram seu desejo de se tornarem membros do Brics, e temos dado a mesma resposta: isso será discutido pelos parceiros do Brics e logo a decisão será tomada", observou.

A Argentina é outro país que aspira a adesão ao bloco, com sua candidatura sendo apoiada pela China e Índia.

Além disso, a Argélia, Egito, Turquia e Irã também demonstraram interesse em aderir ao Brics.

