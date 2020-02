Arábia Saudita impede Irã de participar de reunião sobre plano de Trump para Oriente Médio

247 - "O Governo saudita […] violou os compromissos definidos enquanto governo anfitrião desta organização internacional, bem como os princípios básicos estipulados no modus operandi destas organizações, tais como a necessidade de garantir uma participação livre e sem restrições dos seus Estados membros em todas as atividades da organização, ao recusar vistos à delegação da República Islâmica do Irã encabeçada pelo vice-ministro das Relações Exteriores Hossein Jaberi Ansavi até os últimos momentos da reunião" informou em comunicado o porta-voz do ministério iraniano, Seyyed Abbas Mousavi.

Ele acrescentou que o Irã vai apresentar uma nota de protesto ao secretariado da OCI e distribuir o conteúdo da mesma entre os Estados-membros. De acordo com o diplomata, as ações da Arábia Saudita constituem um forte entrave ao trabalho da organização, escreve o portal The Iranian.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump divulgou seu plano supostamente para resolver o conflito entre Israel e os palestinos, favorecendo o Estado sionista, documento que inclui condições inaceitáveis para o povo palestino.

Entre os pontos do plano está a proposta de quase 90% dos assentamentos israelenses em terras palestinas passarem a pertencer a Israel. Além disso, Jerusalém se tornaria a capital única e indivisível de Israel.

O presidente iraniano Hassan Rouhani descreveu a recém-anunciada iniciativa de Trump como o "plano mais desprezível do século".

As informações são do site Sputnik.