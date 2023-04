Arábia Saudita anuncia negociações de cessar fogo para por fim à guerra no Iêmen

Apoie o 247

RIAD/ADEN, (Reuters) - Enviados sauditas e de Omã planejam visitar a capital do Iêmen, Sanaa, na próxima semana, para negociar um acordo de cessar-fogo permanente com autoridades Houthi alinhadas com o Irã e encerrar um conflito de oito anos no local, duas pessoas envolvidas em disseram as conversas.

A medida sinaliza que as divergências regionais estão diminuindo depois que os rivais Arábia Saudita e Irã concordaram em restaurar as relações no mês passado, após anos de hostilidade e apoiando lados opostos nos conflitos do Oriente Médio, incluindo o Iêmen.

Uma visita de autoridades sauditas a Sanaa é uma indicação do progresso nas negociações mediadas por Omã entre o reino e o movimento Houthi, alinhado ao Irã, que ocorre paralelamente aos esforços de paz das Nações Unidas.

Omã, que faz fronteira com o Iêmen, tenta há anos superar as diferenças entre as partes em guerra do Iêmen e, mais amplamente, entre o Irã, a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Um cessar-fogo permanente no Iêmen seria um marco na estabilização do Oriente Médio.

Se um acordo for alcançado, as partes podem anunciá-lo antes do feriado islâmico do Eid, a partir de 20 de abril, disseram as fontes.

Os governos saudita e iemenita não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Os Houthis, que derrubaram o governo internacionalmente reconhecido de Sanaa no final de 2014, controlam de fato o norte do Iêmen e dizem que estão se rebelando contra um sistema corrupto e agressão estrangeira.

Eles lutam contra uma aliança militar liderada pela Arábia Saudita desde 2015 em um conflito que matou dezenas de milhares e deixou 80% da população do Iêmen dependente de ajuda humanitária.

FERTILIZANTES E BATERIAS

As discussões estão focadas na reabertura total dos portos e aeroportos do Iêmen, pagamento de salários para funcionários públicos, processo de reconstrução e transição política, disseram as fontes.

A Arábia Saudita reiniciou suas negociações diretas com o grupo Houthi no verão passado, depois que ambos os lados não conseguiram renovar um acordo de trégua mediado pelas Nações Unidas.

A ONU espera retomar um processo político pacífico que leve a um governo de unidade de transição, se um acordo de cessar-fogo for alcançado.

O enviado especial da ONU, Hans Grundberg, reuniu-se com altos funcionários de Omã e Houthi em Mascate nesta semana e discutiu maneiras de progredir em direção a um processo político inclusivo liderado pelo Iêmen, disse seu gabinete.

Após anos de rivalidade acirrada e conflitos armados entre a Arábia Saudita e o Irã, seu maior parceiro comercial, a China, recentemente interveio para trabalhar com os dois lados e melhorar as relações.

Pequim, preocupada com a estabilidade em uma região que cobre a maior parte de suas necessidades de petróleo bruto, recentemente negociou um acordo entre Riad e Teerã para restaurar as relações diplomáticas.

Em um sinal adicional de progresso nos esforços de paz do Iêmen, a coalizão liderada pela Arábia Saudita suspendeu as restrições de oito anos às importações com destino aos portos do sul do Iêmen, permitindo que navios comerciais atracassem diretamente lá, incluindo Aden, disse o governo apoiado pela Arábia Saudita.

Isso ocorre após a flexibilização das restrições em fevereiro sobre mercadorias comerciais que entram no porto ocidental de Hodeidah , controlado pelos houthis , o principal porto marítimo do país.

Abu Bakr Abeed, vice-chefe das Câmaras de Comércio do Iêmen, disse à Reuters que os navios não precisariam parar no porto saudita de Jeddah, no Mar Vermelho, para verificações de segurança pela primeira vez desde que a coalizão liderada pela Arábia Saudita interveio no Iêmen em 2015.

Abeed disse que mais de 500 tipos de mercadorias seriam permitidas de volta ao Iêmen através dos portos do sul, incluindo fertilizantes e baterias, depois que foram removidos de uma lista de produtos proibidos.

A coalizão liderada pela Arábia Saudita impôs desde 2015 severas restrições ao fluxo de mercadorias para o Iêmen, dependente de importações, onde a guerra devastou a economia, contribuindo para o que as Nações Unidas chamaram de a pior crise humanitária do mundo.

