Arábia Saudita se nega a satisfazer 'caprichos' dos EUA e tensão atinge ponto crítico, diz WSJ

As tensões entre os dois países estão no máximo devido à operação russa na Ucrânia, segundo o The Wall Street Journal

Sputnik - Conforme o jornal The Wall Street Journal, a tensão entre os dois países atingiu um ponto crítico durante a operação militar russa na Ucrânia.

De acordo com o WSJ, as tensões entre os dois países estão no máximo devido à operação russa na Ucrânia, com fontes afirmando que a Casa Branca segue pressionando a Arábia Saudita a elevar sua produção de petróleo.

A pressão norte-americana por um aumento na produção visa reduzir o preço do petróleo no mercado mundial e comprometer o financiamento das forças russas.

Apesar da pressão americana, os líderes árabes parecem não estar dispostos a satisfazer os caprichos da política dos EUA.

A Arábia Saudita teria cancelado uma visita do secretário de Defesa dos EUA ao país para receber "um importante político russo sancionado pelos norte-americanos".

O jornal americano ainda recorda que, em março, a família real saudita ignorou por diversas vezes propostas para manter contatos telefônicos com representantes de Washington.

